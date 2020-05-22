Музей Победы анонсировал онлайн-программу ко Дню защиты детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Музей Победы подготовил праздничную программу ко Дню защиты детей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заведующая экскурсионным отделом культурного учреждения Елена Наумова отметила, что пользователям предложат вспомнить о подвигах детей в годы Великой Отечественной войны.

"Маленькие дети учились ухаживать за ранеными и оказывали военным в госпиталях неоценимую психологическую поддержку. Они помогали солдатам писать письма их родным и близким, поднимали пациентам настроение концертами, а также зачитывали последние новости из свежих газет. Помимо этого, ребята отправляли бойцам на фронт необходимые вещи, например теплые варежки", – рассказала Наумова.

Так, 1 июня в 12:00 появится видеоролик "Маленькие герои войны", в которой расскажут о роли подростков в тылу. Пользователи узнают, что детям приходилось трудиться наравне со взрослыми, трудясь на фабриках, заводах и в госпиталях. Рассказ проведут на фоне экспозиции Музея Победы "Подвиг народа", которая была открыта 9 мая.

В 15:30 посетителей ждет аудиоспектакль "Сказка про девочку-газету". Сюжет развернется вокруг ребенка, который поет, танцует и читает свежие газетные номера больным и раненым в госпиталях. А через полчаса сотрудники музея запустят видеоконцерт, приуроченный ко Дню защиты детей. Различные песни будут исполнены лауреатами фестиваля "Журавли Победы".

Пользователи также смогут посетить онлайн-выставку из более чем 100 оцифрованных документов и фотографий, которая откроется 1 июня. На ней москвичи смогут узнать о детях-партизанах в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, на выставке расскажут и о ребятах, которым пришлось пережить годы нацистской оккупации.

Ранее ВДНХ анонсировала онлайн-программу ко Дню славянской письменности и культуры. Пользователей ждут тематические лекции, познавательные мультфильмы и видеозарисовки.