Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

ВДНХ подготовила онлайн-программу ко Дню славянской письменности и культуры, передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину.

"Специальную онлайн-программу подготовили на ВДНХ ко Дню славянской письменности и культуры и к первой годовщине открытия центра "Слово". В нее вошли лекции, видеозарисовки и мультфильмы, посвященные становлению и развитию нашего языка", – отметила Сергунина.

В частности, 24 мая в 12:00 в инстаграм-аккаунте ВДНХ и на официальном сайте центра "Слово" откроют рубрику, посвященную карте-роману "Кириллица в пространстве и времени". Экспонат представляет собой карту, на которой рассказывается о развитии русского языка на протяжении истории. В рамках рубрики будет выпущено 25 коротких видеороликов о наиболее интересных местах карты.

Кроме того, в рамках праздника будет организован цикл онлайн-лекций сотрудника Российской национальной библиотеки, культуролога Николая Буцких. На первом занятии (22 мая) он расскажет об особенностях письменности славян. Второе занятие (24 мая) будет посвящено стилям письма и оформления древнеславянских книг. На заключительной лекции (26 мая) пользователи узнают об алфавитах, которые использовали писцы, делая пометки на полях рукописей.

Также на сайте ВДНХ будут выпущены познавательные мультфильмы. В них пользователям расскажут о разных интересных фактах, связанных с развитием славянской письменности. Желающие блеснуть знаниями смогут пройти виртуальный тест "Кириллица! Когда, откуда, почему?".

Ранее стало известно, какие онлайн-мероприятия подготовили столичные парки на этой неделе. В частности, 22 мая в 11:00 парк искусств "Музеон" предложит посетить виртуальную экскурсию "Перекуем мечи на орала", посвященную одноименному монументу Евгения Вучетича.