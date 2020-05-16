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Общество

16 мая, 20:02

Жителей столицы пригласили на онлайн-экскурсию в музей гражданской обороны Москвы

общество досуг

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы присоединился к акции "Ночь музеев". В ее рамках спасатели проведут онлайн-экскурсию по музею гражданской обороны столицы.

"Виртуальный музей рассказывает о развитии пожарной стражи с XV века до наших дней, а также зарождении гражданской обороны и защиты населения с начала прошлого века", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в рамках экскурсии виртуальные посетители смогут узнать о комплексной системе безопасности мегаполиса, пожарно-спасательном центре, Московской городской поисково-спасательной службе на водных объектах и Московском авиационном центре. Кроме того, москвичам расскажут о системе 112.

Ранее в Москве стартовала акция "Ночь в музее", которая в этом году проходит в онлайн-формате. Сообщалось, что в ее рамках было запланировано проведение дистанционных экскурсий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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