Музей Победы покажет спектакль о Брестской крепости в рамках акции "Ночь в музее"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В рамках акции "Ночь в музее" Музей Победы на Поклонной горе покажет спектакль о Брестской крепости. Кроме того, пользователи смогут посмотреть фильмы о легендарных полководцах, передает портал мэра и правительства Москвы.
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции все мероприятия, запланированные в рамках "Ночи в музее", будут проведены в онлайн-формате. В связи с этим познавательные ролики будут размещены на официальном канале площадки в YouTube и на сайте учреждения 16 мая.
"Наши гости в Сети смогут увидеть театрализованное представление, во время которого гиды реконструируют одно из первых сражений Великой Отечественной войны – оборону Брестской крепости в июне 1941 года. Кроме того, мы предлагаем посмотреть документальные фильмы о ключевых событиях 1940-х годов и о судьбах выдающихся военачальников", – сообщили в пресс-службе Музея Победы.
Также на площадках будут размещены интервью с героями войны, в числе которых – снайперы, пехотинцы, танкисты и летчики.
Кроме того, состоится виртуальная выставка "Антифашистская графика времен войны", в ходе которой будет представлено свыше 100 графических работ. В частности, пользователям покажут творчество художников-фронтовиков Бориса Ефимова, Александра Житомирского, Николая Жукова.
Ранее сеть кинотеатров "Москино" пригласила жителей столицы на онлайн-лекции из цикла "Архитектура в кино". Прямые трансляции запланированы на 13, 15, 20 и 22 мая.
Планируется, что слушателям расскажут, для чего режиссеры строили для своих фильмов целые города и планеты, как архитектура создает необходимую атмосферу в картине. Первая лекция под названием "От "Метрополиса" до "Бегущего по лезвию" уже состоялась.
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