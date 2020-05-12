Онлайн-лекции об архитектуре в кинематографе организует "Москино"

Фото: Кадр из фильма "Звездные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар" (1980), режиссер Ирвин Кершнер

Сеть кинотеатров "Москино" приглашает жителей столицы на онлайн-лекции из цикла "Архитектура в кино". Прямые трансляции запланированы 13, 15, 20 и 22 мая, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Планируется, что слушателям расскажут, для чего режиссеры строили для своих фильмов целые города и планеты, как архитектура создает необходимую атмосферу в картине. Первая лекция под названием "От "Метрополиса" до "Бегущего по лезвию" намечена на 13 мая.

"Лекции посвящены кинематографу разных стран и эпох. Можно будет узнать о значении архитектуры в известных советских и российских фильмах, в европейских картинах 1920-х и американском кино 70–80-х", – добавила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Ожидается, что мероприятия проведет историк архитектуры и основатель проекта "Москва глазами инженера" Айрат Багаутдинов.

Каждая лекция будет начинаться в 19:00. Предварительная регистрация для участия не требуется.

15 мая в ходе онлайн-лекции "От "Охотников за привидениями" до "Шоу Трумена" Багаутдинов познакомит людей с миром зарубежного кино 1980–2010-х годов.

20 мая состоится онлайн-лекция под названием "От "Аэлиты" до оттепели". Слушатели обсудят ленты "Аэлита", "Новая Москва", "Черемушки", "Третья Мещанская", "Наследный принц Республики" и "Еще раз про любовь".

22 мая будет онлайн-встреча "От "Иронии судьбы" до наших дней". Там речь пойдет об отечественном кино 1970–2010-х годов.

Ранее "Москино" приглашало посмотреть редкие кадры кинохроник.