Онлайн-лекции об архитектуре в кинематографе организует "Москино"

Фото: Кадр из фильма "Звездные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар" (1980), режиссер Ирвин Кершнер
Сеть кинотеатров "Москино" приглашает жителей столицы на онлайн-лекции из цикла "Архитектура в кино". Прямые трансляции запланированы 13, 15, 20 и 22 мая, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Планируется, что слушателям расскажут, для чего режиссеры строили для своих фильмов целые города и планеты, как архитектура создает необходимую атмосферу в картине. Первая лекция под названием "От "Метрополиса" до "Бегущего по лезвию" намечена на 13 мая.
"Лекции посвящены кинематографу разных стран и эпох. Можно будет узнать о значении архитектуры в известных советских и российских фильмах, в европейских картинах 1920-х и американском кино 70–80-х", – добавила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Ожидается, что мероприятия проведет историк архитектуры и основатель проекта "Москва глазами инженера" Айрат Багаутдинов.
Каждая лекция будет начинаться в 19:00. Предварительная регистрация для участия не требуется.
15 мая в ходе онлайн-лекции "От "Охотников за привидениями" до "Шоу Трумена" Багаутдинов познакомит людей с миром зарубежного кино 1980–2010-х годов.
20 мая состоится онлайн-лекция под названием "От "Аэлиты" до оттепели". Слушатели обсудят ленты "Аэлита", "Новая Москва", "Черемушки", "Третья Мещанская", "Наследный принц Республики" и "Еще раз про любовь".
22 мая будет онлайн-встреча "От "Иронии судьбы" до наших дней". Там речь пойдет об отечественном кино 1970–2010-х годов.
Ранее "Москино" приглашало посмотреть редкие кадры кинохроник.
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