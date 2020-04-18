"Московские сезоны" пригласили горожан на онлайн-мероприятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 20 по 26 апреля все желающие смогут принять участие в тренировках по регби, мастер-классах по кулинарии и садоводству, а также в литературных чтениях, которые будут онлайн. Об этом сообщает пресс-служба цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

На страницах "Московских сезонов" в соцсетях посетители смогут узнать о работе благотворительных фондов, принять участие в акции, которая помогает найти хозяев 150 бездомным животным.

Кроме того, пройдут литературные чтения с участием Николая Фоменко, состоятся розыгрыш бесплатной подписки на образовательную программу по столичной архитектуре, мастер-классы "Школы садоводства "Цветочного джема", "Цветочный баттл", кулинарные занятия от поваров и многое другое.

"В частности, на следующей неделе каждое утро игроки Регби-клуба ЦСКА в соцсетях "Моссезонов" будут вести спортивные занятия. Также открывается проект "Москва на страницах книг", в рамках которого актеры театра и кино будут читать отрывки из произведений М. А. Булгакова, А. П.Чехова, В. А. Гиляровского, И. Ильфа и Е. Петрова и других авторов", – говорится в сообщении.

Ранее портал "Узнай Москву" подготовил два новых онлайн-квеста при участии проекта #Москвастобой. Задания посвящены истории расширения Тверской улицы и Китайгородской стены. Сообщалось, что рассматривать городские памятники и улицы, а также изучать их историю можно в одноименном мобильном приложении.