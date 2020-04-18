"Московские сезоны" пригласили горожан на онлайн-мероприятия

15:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы
С 20 по 26 апреля все желающие смогут принять участие в тренировках по регби, мастер-классах по кулинарии и садоводству, а также в литературных чтениях, которые будут онлайн. Об этом сообщает пресс-служба цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
На страницах "Московских сезонов" в соцсетях посетители смогут узнать о работе благотворительных фондов, принять участие в акции, которая помогает найти хозяев 150 бездомным животным.
Кроме того, пройдут литературные чтения с участием Николая Фоменко, состоятся розыгрыш бесплатной подписки на образовательную программу по столичной архитектуре, мастер-классы "Школы садоводства "Цветочного джема", "Цветочный баттл", кулинарные занятия от поваров и многое другое.
"В частности, на следующей неделе каждое утро игроки Регби-клуба ЦСКА в соцсетях "Моссезонов" будут вести спортивные занятия. Также открывается проект "Москва на страницах книг", в рамках которого актеры театра и кино будут читать отрывки из произведений М. А. Булгакова, А. П.Чехова, В. А. Гиляровского, И. Ильфа и Е. Петрова и других авторов", – говорится в сообщении.
Ранее портал "Узнай Москву" подготовил два новых онлайн-квеста при участии проекта #Москвастобой. Задания посвящены истории расширения Тверской улицы и Китайгородской стены. Сообщалось, что рассматривать городские памятники и улицы, а также изучать их историю можно в одноименном мобильном приложении.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: