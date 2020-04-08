Мосгорнаследие приглашает на виртуальные прогулки и лекции

18:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В онлайн-проекте #Москвастобой появился цикл тематических лекций, виртуальных экскурсий и видеороликов о знаменитых памятниках архитектуры. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Пользователям доступны 24 видеоролика. Горожане могут оценить результат реставраций усадьбы Каратаевой – Морозова, фонтанов "Золотой колос" и "Дружба народов" на ВДНХ, а также увидеть изнутри дом архитектора Мельникова в Кривоарбатском переулке.
Также в рамках проекта стало возможным виртуально посетить колокольню Ивана Великого, ГУМ, высотку на Котельнической набережной, Политехнический музей, Высоко-Петровский монастырь, Центральный детский мир, храм Христа Спасителя и другие объекты. Всего доступно 17 локаций и 30 фотопонарам.
Для виртуальных прогулок на портале уже открыты двери Петровского путевого дворца, Ново-Екатерининской больницы, павильонов ВДНХ, гостиниц "Метрополь" и "Ленинградская", особняков Высоцких, Петра Смирнова, Зинаиды Морозовой, Александры Дерожинской и Федора Шехтеля и других объектов.
"Мы очень рады, что проект #Москвастобой постоянно расширяется, появляются новые форматы и присоединяются новые партнеры", – заявила председатель комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева.
Она напомнила, что на этой неделе на портале появился новый раздел театра "Балет Москва", где представлены неоклассические и современные постановки, а также авторские работы российских и зарубежных хореографов.
Ранее сообщалось, что к онлайн-проекту #Москвастобой присоединилось уже более 110 тысяч человек. В проекте состоят более 20 музеев, образовательных и выставочных площадок. Всего для пользователей доступно более 70 виртуальных экскурсий.
Онлайн-проект запущен комитетом по туризму вместе с культурными площадками города. С его помощью можно познакомиться с постоянными и временными экспозициями различных музеев онлайн, изучить отдельные картины и узнать больше об искусстве.
"Это наш город": в проекте #Москвастобой появилась новая площадка
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