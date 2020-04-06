Московская пианистка дала концерт на балконе в период самоизоляции

Фото: instagram.com/bellakartasheva
Москвичка дала концерт на синтезаторе на балконе своей квартиры на Космодамианской набережной в период самоизоляции. Пианистка Бэла Карташева рассказала Москве 24, что хотела социализировать своих соседей.
"Мы все видели и итальянцев, и испанцев, которые поют, занимаются спортом на балконах. А у нас – тишина. Захотелось немного социализировать людей. Даже в такое нелегкое время мы можем продолжать общаться, слушать музыку, чувствовать, что мы не одни в своих квартирах", – рассказала пианистка.
Правда, по словам девушки, никто из жильцов дома на призыв не откликнулся. "Не сказать, что идея сработала. Соседи так и не вышли. Думаю повторить поиграть на балконе", – отметила Карташева.
На текущий момент в России более шести тысяч заболевших коронавирусом. При этом около 900 человек переносят заболевание в легкой форме и лечатся на дому.
29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по столице в рамках работы по предотвращению масштабного распространения коронавируса. Квартиру разрешается покидать только для обращения за экстренной медпомощью, для похода в ближайший магазин или аптеку, чтобы вынести мусор или выгулять собаку, а также отправиться на работу, если есть такая необходимость.
При этом вне квартиры рекомендуется держать дистанцию с другими людьми в полтора метра.
Такие же меры ввели в Подмосковье, а затем и во многих регионах России.
2 апреля Владимир Путин рассказал, что режим самоизоляции продлится до конца месяца. Он также заявил о необходимости введения более жестких мер для профилактики распространения коронавируса. Указ, содержащий новые распоряжения президента, уже подписан.
Улицы Москвы опустели из-за коронавируса
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