В Москве разработали алгоритм выбора места лечения при COVID-19

14:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Алгоритм, согласно которому врачи будут определять необходимость госпитализации пациентов с COVID-19 , разработали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
"Мы разработали алгоритм, оставляем пациента на дому по решению скорой, которая приезжает и оценивает состояние больного", – заявила представитель мэрии.
По словам Раковой, если врачи оценивают состояние пациента как удовлетворительное, то его не госпитализируют. Дальнейшее наблюдение за больным уже должны осуществлять врачи районной поликлиники.
Специалисты городских медучреждений обязаны брать у пациента анализы, а также в целом контролировать динамику течения заболевания. Важно убедиться, что пациент действительно находится дома, а не разносит COVID-19 по городу.
За последние сутки в России подтвердили 954 случая коронавирусной инфекции. Больше всего случаев заражения в Москве – 591.
В целом в 80 регионах на сегодняшний день зарегистрировано 6343 случая коронавирусной инфекции. Из больниц выписали 406 человек. За весь период умерли 47 человек. В мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончалось.
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