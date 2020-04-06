Москвичей приглашают посмотреть онлайн-балет в стиле техно

17:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы
К онлайн-проекту #Москвастобой продолжают подключаться новые музейные, культурные и образовательные площадки. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
С 6 апреля для участников проекта стал доступен раздел театра "Балет Москва", где представлены неоклассические и современные постановки, а также авторские работы российских и зарубежных хореографов.
В рамках проекта пользователи могут до 20 апреля посмотреть запись постановки "Эгопоинт" в сопровождении техно-музыки с танцовщиками театра.
В скором времени в разделе театра появятся серии авторских лекций об истории балета от руководителя театра Алисы Свешниковой. Также зрители смогут увидеть домашние тренировки артистов и присоединиться к их утренним мастер-классам.
Ранее сообщалось, что к онлайн-проекту #Москвастобой присоединилось уже более 110 тысяч человек. В проекте состоят более 20 музеев, образовательных и выставочных площадок. Всего для пользователей доступно более 70 виртуальных экскурсий.
Онлайн-проект #Москвастобой запущен комитетом по туризму вместе с культурными площадками города. С его помощью можно познакомиться с постоянными и временными экспозициями различных музеев онлайн, изучить отдельные картины и узнать больше об искусстве.
Музей Москвы появился в онлайн-формате
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