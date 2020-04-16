Два новых онлайн-квеста запустили на портале "Узнай Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Портал "Узнай Москву" подготовил два новых онлайн-квеста при участии проекта #Москвастобой. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Задания посвящены истории расширения Тверской улицы и Китайгородской стены.

"Портал "Узнай Москву" присоединился к циклам познавательных экскурсий и мероприятий проекта #Москвастобой. Теперь не выходя из дома с помощью нашего портала можно проходить увлекательные квесты-викторины на основе городских экскурсий проекта", – рассказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и туризма департамента информационных технологий города Сергей Шакрыл.

Он также отметил, что рассматривать городские памятники и улицы, а также изучать их историю можно в одноименном мобильном приложении.

Квест "Взятие Китай-города" посвящен Китайгородской стене, Третьяковским торговым рядам и памятнику первопечатнику Ивану Федорову. Что касается второй программы – "Передвижки домов на Тверской" – то в ней пользователей проверят на знание технологии перемещения целых зданий.

Проект #Москвастобой, выступивший партнером по составлению квестов, также проводит онлайн-экскурсии на своем сайте. По виртуальным залам приглашают пройтись Третьяковская галерея, Музей Победы, музей современного искусства "Гараж" и другие – всего 30 площадок.

Что касается платформы "Узнай Москву", то она представляет собой совместную разработку департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Портал не только образовательный, но и развлекательный – в системе есть более 40 познавательных квестов.

