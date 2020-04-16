Два новых онлайн-квеста запустили на портале "Узнай Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Портал "Узнай Москву" подготовил два новых онлайн-квеста при участии проекта #Москвастобой. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Задания посвящены истории расширения Тверской улицы и Китайгородской стены.
"Портал "Узнай Москву" присоединился к циклам познавательных экскурсий и мероприятий проекта #Москвастобой. Теперь не выходя из дома с помощью нашего портала можно проходить увлекательные квесты-викторины на основе городских экскурсий проекта", – рассказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и туризма департамента информационных технологий города Сергей Шакрыл.
Он также отметил, что рассматривать городские памятники и улицы, а также изучать их историю можно в одноименном мобильном приложении.
Квест "Взятие Китай-города" посвящен Китайгородской стене, Третьяковским торговым рядам и памятнику первопечатнику Ивану Федорову. Что касается второй программы – "Передвижки домов на Тверской" – то в ней пользователей проверят на знание технологии перемещения целых зданий.
Проект #Москвастобой, выступивший партнером по составлению квестов, также проводит онлайн-экскурсии на своем сайте. По виртуальным залам приглашают пройтись Третьяковская галерея, Музей Победы, музей современного искусства "Гараж" и другие – всего 30 площадок.
Что касается платформы "Узнай Москву", то она представляет собой совместную разработку департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Портал не только образовательный, но и развлекательный – в системе есть более 40 познавательных квестов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: