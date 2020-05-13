Акция "Ночь в музее" пройдет в столице 16 мая в онлайн-формате

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Акция "Ночь в музее" впервые пройдет в столице в онлайн-формате 16 мая. Большинство мероприятий будут проходить с 18:00 до 23:00, но трансляции на интернет-каналах некоторых площадок начнутся раньше, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, в акции примет участие свыше 50 культурных площадок Москвы.

"Москвичей и жителей других регионов ждут онлайн-экскурсии, лекции, чтения классики, мастер-классы и концерты. Всего запланировано около 100 различных событий", – приводятся в сообщении слова Сергуниной.

Все желающие смогут совершить виртуальную прогулку в компании артиста МХТ имени Чехова Данила Стеклова по Государственному музею изобразительных искусств имени Пушкина. Виртуальную прогулку будут транслировать в субботу, 16 мая, с 21:00 до 22:00 на сайте музея, его страницах в соцсетях и на официальном YouTube-канале.

На портале mos.ru и сайте музея-панорамы "Бородинская битва" в этот день опубликуют приветствие руководителя столичного департамента культуры историка Александра Кибовского с рассказом о двух портретах, которые в этом году были подарены музею Михаилом Карисаловым.

На одном из них изображен генерал-лейтенант Александр Дмитриевич Балашов. На другом – полковник лейб-гвардии Семеновского полка Николай Александрович Челищев. На виртуальной лекции зрители узнают интересные факты из биографии офицеров.

В 19:00 в Московском музее космонавтики в режиме реального времени заместитель директора музея историк Вячеслав Климентов прочтет отрывки из книги "Космическая эра. История покорения космоса". В ней собраны истории о людях, благодаря которым полеты в космос стали возможными.

Онлайн-программа Дома Гоголя будет проходить на YouTube-канале музея 16 мая с 18:00 до полуночи. Зрители узнают о мифах, связанных с жизнью и творчеством Николая Гоголя.

Участие в акции "Ночь в музее" также примут Музей Есенина, Музей Михаила Булгакова, Московский литературный музей-центр Паустовского и другие.

Ознакомиться с полным расписанием можно на сайте Мосгортура.

Ранее сеть кинотеатров "Москино" пригласила жителей столицы на онлайн-лекции из цикла "Архитектура в кино". Прямые трансляции запланированы на 13, 15, 20 и 22 мая.

Планируется, что слушателям расскажут, для чего режиссеры строили для своих фильмов целые города и планеты, как архитектура создает необходимую атмосферу в картине. Первая лекция под названием "От "Метрополиса" до "Бегущего по лезвию" намечена на 13 мая.

Каждая лекция будет начинаться в 19:00. Предварительная регистрация для участия не требуется. 15 мая в ходе онлайн-лекции "От "Охотников за привидениями" до "Шоу Трумена" Багаутдинов познакомит людей с миром зарубежного кино 1980–2010-х годов.