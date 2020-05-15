"Ночь в музее" приглашает на онлайн-экскурсии в честь 75-летия Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Акция "Ночь в музее", которая пройдет 16 мая, приглашает на онлайн-экскурсии в честь 75-летия Победы, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Все мероприятия акции впервые пройдут онлайн.
Поскольку 2020 год объявлен Годом памяти и славы, часть программы посвятят подвигам советских солдат во время Великой Отечественной войны, а также легендарной технике, участвовавшей в сражениях.
"Пять московских музеев представят программу в честь 75-летия Победы. Например, на онлайн-экскурсии и выставки о Великой Отечественной войне приглашают Музей обороны Москвы, Музей танка Т-34 и Музей Владимира Высоцкого", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Во время онлайн-прогулки по залам Государственного музея обороны Москвы гиды продемонстрируют самые ценные предметы, в том числе из закрытого хранилища музея. Это будут личные вещи военачальников и бойцов, рисунки и наброски, которые делали на фронте солдаты, работы профессиональных военных художников-корреспондентов.
На экскурсии по залам музейного комплекса "История танка Т-34" расскажут о создании и боевом пути легендарной машины, выполнявшей тактические задачи на фронте с первых дней войны и вплоть до Дня Победы.
В Музее Владимира Высоцкого во время акции расскажут, как прошло детство поэта в эвакуации. Онлайн-экскурсия посвящена Великой Отечественная войне в жизни и творчестве Высоцкого.
В Доме Алексея Лосева покажут виртуальную выставку, посвященную спасенной библиотеке известного философа. Во время бомбардировок дом ученого разрушили, и библиотека с десятком тысяч книг оказалась погребенной под завалами. Ценные издания спасали специалисты.
Музей русского лубка и наивного искусства представит онлайн-выставку "Салют Победы". В экспозицию вошли работы, посвященные двум войнам – Гражданской и Великой Отечественной.
Всего в рамках акции пройдет около сотки виртуальных экскурсий, лекций искусствоведов, концертов, мастер-классов, викторин и других мероприятий. Программу подготовили свыше 50 музеев и выставочных залов Москвы.
Ранее сообщалось, что в честь акции Музей Победы покажет спектакль о Брестской крепости и фильмы о легендарных полководцах. Кроме того, пользователи смогут ознакомиться с интервью с героями войны, в числе которых – снайперы, пехотинцы, танкисты и летчики.
Акция "Ночь в музее" пройдет в столице в онлайн-формате
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