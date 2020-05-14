Организаторы акции "Ночь в музее" подготовили для детей специальную программу

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В рамках акции "Ночь в музее" детей и их родителей ожидает специальная программа. Мероприятия состоится 16 мая в онлайн-формате, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
С 16:00 до 20:00 на интернет-площадках культурных учреждений Москвы будут доступны разные мероприятия. К акции в этом году присоединились Музей Москвы, Биологический музей имени К. А. Тимирязева, галерея "Беляево".
"Приглашаем детей и родителей не выходя из дома посетить театральный фестиваль и мастер-класс по декорированию предметов, а также провести научные эксперименты", – заявили представители департамента культуры города.
В субботу Музей Москвы представит театральный фестиваль "Город в окне". Трансляции пройдут с 16:00 до 20:00.
В 18:00 галерея "Беляево" приглашает детей всех возрастов на мастер-класс по декорированию предметов. Его проведет сотрудница галереи Екатерина Лощинская. Участники узнают, как украсить вазу, чашку или шкатулку при помощи обычной бумажной салфетки.
Биологический музей имени К. А. Тимирязева в 18:00 к экранам пригласил зрителей от пяти до восьми лет. Их ждет урок "Микромонстры: бактерии и вирусы". В 20:00 для детей старше 10 лет и их родителей проведут урок "В мире микробов".
В 2020 году акция "Ночь в музее" переведена в дистанционный формат на фоне ситуации с коронавирусом. Большинство событий планируются с 18:00 до 23:00. При этом некоторые трансляции на страницах учреждений начнутся раньше.
Ранее стало известно, что Третьяковская галерея может открыться в начале июля.
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