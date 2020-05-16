Акция "Ночь в музее" стартовала в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице стартовала акция "Ночь в музее", которая в этом году пройдет в онлайн-формате. Основная часть мероприятий будет проходить с 18:00 до 23:00. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В 21:00 начнется видеоэкскурсия по залам Государственного музея А.С. Пушкина. Зрители побывают в угловой гостиной, зале для балов, кабинете поэта и других помещениях музея. Мероприятие продлится до 22:00, посетить ее можно на сайте музея и страницах в соцсетях, а также на официальном YouTube-канале.

Приветствие руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского можно будет увидеть на портале mos.ru и сайте музея-панорамы "Бородинская битва". Он расскажет о двух портретах – в этом году музею их подарил Михаил Карисалов. На одном из них изображен генерал-лейтенант Александр Балашов. На другой картине – полковник лейб-гвардии Семеновского полка Николай Челищев.

Директор Московского музея космонавтики Вячеслав Климентов в 19:00 прочтет отрывки из книги "Космическая. История покорения космоса".

Онлайн-программа Дома Гоголя пройдет на YouTube-канале музея. Она стартует в 18:00 и продлится до полуночи. Все желающие узнают о мифах, связанных с жизнью и творчеством Николая Гоголя. Зрителям расскажут, был ли на самом деле сожжен второй том романа "Мертвые души" и почему писатель был перезахоронен.

В Государственном Дарвиновском музее в 18:00 начнется мастер-класс для детей старше восьми лет. Их научат рисовать фломастерами и лепить из пластилина клетки человека. А в 19:00 зрители узнают, какая часть мозга отвечает за сон и почему человек видит сны. На эти мероприятия нужна регистрация.

В Мемориальном музее А. Н. Скрябина пройдет пять виртуальных экскурсий, каждая из которых будет посвящена одной комнате дома-музея. Начало в 18:00.

С полным расписанием событий "Ночи музеев" можно ознакомиться здесь.

Ранее стало известно, что в рамках акции "Ночь в музее" также проведут онлайн-экскурсии в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Поскольку 2020 год объявлен Годом памяти и славы, часть программы посвятят подвигам советских солдат во время ВОВ, а также легендарной технике, участвовавшей в сражениях.

Например, на онлайн-экскурсии и выставки о Великой Отечественной войне приглашают Музей обороны Москвы, Музей танка Т-34 и Музей Владимира Высоцкого.

Кроме того, в рамках акции "Ночь в музее" детей и их родителей ожидает специальная программа. Мероприятия состоится 16 мая в онлайн-формате.

С 16:00 до 20:00 на интернет-площадках культурных учреждений Москвы будут доступны разные мероприятия. К акции в этом году присоединились Музей Москвы, Биологический музей имени К. А. Тимирязева, галерея "Беляево".

В прошлом году акцию посетило свыше 500 тысяч человек, а онлайн-трансляции акции посмотрели 600 тысяч пользователей. Самыми популярными музеями ночи стали МАММ, "Коломенское", "Царицыно", Музей Москвы и Дарвиновский. К акции присоединились Культурный центр ЗИЛ, "Зарядье" и Музей МВД.