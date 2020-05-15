Музей космонавтики организует для школьников онлайн-уроки

10:40
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Музей космонавтики организует для школьников бесплатные онлайн-уроки по русскому языку, физике, математике, естествознанию, астрономии и физкультуре, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Их будут проводить специалисты музея с помощью интернет-программы. Она позволяет вести занятия в виртуальном пространстве", – говорится в сообщении.
У школьников будет возможность "пройтись" по залам, изучать экспонаты, а также выполнить различные задания.
Отмечается, что занятия будут проходить с 18 по 29 мая. В этот период учащиеся московских школ, которым не нужно сдавать экзамены, при желании продолжат дистанционное обучение.
Преподаватели будут проводить уроки для обобщения пройденного материала. Домашних заданий и выставления отметок не будет. Годовые же оценки будут известны не позднее 15 мая. Виртуальные уроки в музее могут стать как альтернативой школьным консультациям, так и дополнением к ним. Решение об этом принимает педагог.
Онлайн-занятия Музея космонавтики могут посещать учащиеся с 5 по 8 и 10 классов. Записать на урок можно только класс по телефону +7 (968) 715-78-28 или отправить заявку по электронной почте: mmk-org@kosmo-museum.ru. Расписание занятий можно посмотреть на сайте музея.
Кроме того, в рамках акции "Ночь в музее" детей и их родителей ожидает специальная программа. Мероприятия состоится 16 мая в онлайн-формате. С 16:00 до 20:00 на интернет-площадках культурных учреждений Москвы будут доступны разные мероприятия. К акции в этом году присоединились Музей Москвы, Биологический музей имени К. А. Тимирязева, галерея "Беляево".
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