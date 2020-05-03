Хип-хоп и хищные растения. Какие онлайн-лекции подготовили парки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичей приглашают разучить хип-хоп, прогуляться по Воробьевым горам и узнать больше о хищных растениях не выходя из дома. Новые виртуальные программы с 4 по 10 мая будут доступны в соцсетях парков департамента культуры.

Посетить уроки бальных танцев приглашает парк "Ходынское поле". 4 и 8 мая в 18:00 прямой эфир проведет призер чемпионатов России и международных соревнований по спортивно-бальным танцам Николай Калинин. Он расскажет о базовых шагах в вальсе и правильном положении корпуса.

А детей старше семи лет приглашают на онлайн-тренировки по капоэйре 5 и 7 мая в 17:00, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Научиться танцевать хип-хоп все желающие смогут на странице парка "Кузьминки" по понедельникам и средам в 14:00. Всего запланировано шесть уроков.

Бабушкинский парк проведет занятия по вокалу для детей и взрослых. Слушатели узнают, как развить голос, что такое легато и кантилена и многое другое. Занятия пройдут 4, 6 и 8 мая в 12:00.

Узнать все о хищных растениях москвичи смогут 10 мая в 12:00. Блогер Сергей Куницын будет рассказывать подписчикам о том, как выглядят такие растения, где растут и чем опасны венерина мухоловка, росянка и непентес.

Научиться основам скетчинга – быстрого рисунка от руки – можно будет на страницах Парка Горького в соцсетях 6 мая в 14:00. Чтобы закрепить навыки, участники под руководством художника нарисуют в этой технике арки главного входа Парка Горького.

Поддерживать себя в форме позволят занятия по гимнастике, которые с 4 по 10 мая в 09:00 и 09:45 пройдут на страницах Перовского парка. Тренер покажет упражнения, направленные на укрепление суставов и растяжку всех групп мышц. А по вечерам (в 20:30) зрители смогут выполнять классические упражнения по древнекитайской гимнастике цигун.

Парк "Сокольники" приглашает 4 мая в 12:00 на видеоэкскурсию по большому розарию. А 7 мая в 13:00 состоится прямой эфир с тренером Евгенией Кулешовой, которая покажет упражнения на растяжку, чтобы в дальнейшем выполнить продольный шпагат.

В этот же день в 12:00 на страницах Сиреневого сада в социальных сетях подписчикам станет доступна тренировка по нейрогимнастике. Инструктор Иван Сукманов продемонстрирует специальный комплекс физических упражнений, стимулирующий работу мозга.

Более подробное расписание занятий можно посмотреть здесь.

Ранее сообщалось, что столичные парки подготовили новые онлайн-занятия для москвичей. В частности, жителям столицы расскажут о том, как выращивать чайные розы, и научат выставлять свет для фотографий.