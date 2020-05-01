Столичные парки подготовили онлайн-занятия для москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

Столичные парки подготовили новые онлайн-занятия для москвичей. В частности, жителям столицы расскажут о том, как выращивать чайные розы, и научат выставлять свет для фотографий, передает портал мэра и правительства Москвы.

Мастер-классы, лекции и уроки ждут жителей столицы в социальных сетях музея-заповедника "Царицыно", Парка Горького, Измайловского парка, сада имени Баумана и еще полтора десятка зон отдыха. Отмечается, что для подписчиков доступно уже более 200 бесплатных творческих и образовательных видео.

"Познавательную программу для горожан подготовили 20 парков. В нее вошли, например, мастер-классы по фотографии и живописи, лекции по литературе и искусству. Новые онлайн-занятия выходят каждый день", – рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Так, москвичам предлагают поучаствовать в серии мастер-классов по живописи. В их рамках преподаватели объяснят, как рисовать цветы и пейзажи, и научат создавать красивые открытки. Занятие подготовлено парком искусств "Музеон".

В Измайловском парке также готовят творческие задания. В частности, участникам предложат создать коллаж из разноцветных кусочков бумаги. Вдохновляться для этого пользователи будут работами испанского живописца Жоана Миро.

Кроме того, занятия подготовлены и для детей. В социальных сетях Лианозовского парка размещены задания по рисованию акварелью от педагога художественной студии парка Анастасия Шальнова.

Также для горожан доступен мастер-класс штатного музейного фотографа Дмитрия Щелокова. На странице музея-заповедника "Царицыно" он расскажет о том, как правильно работать со светом при фотосъемке, и научит делать красочные снимки растений.

Ранее сообщалось о том, что Мосприрода проведет мастер-класс по изготовлению подснежников из пластиковой посуды. В дистанционном мастер-классе смогут принять участие все желающие. Для этого им понадобятся чайные ложки, маленькие резинки, гофрированная бумага, ленточка или веревочка, ножницы.