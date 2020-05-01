Столичные парки подготовили онлайн-занятия для москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина
Столичные парки подготовили новые онлайн-занятия для москвичей. В частности, жителям столицы расскажут о том, как выращивать чайные розы, и научат выставлять свет для фотографий, передает портал мэра и правительства Москвы.
Мастер-классы, лекции и уроки ждут жителей столицы в социальных сетях музея-заповедника "Царицыно", Парка Горького, Измайловского парка, сада имени Баумана и еще полтора десятка зон отдыха. Отмечается, что для подписчиков доступно уже более 200 бесплатных творческих и образовательных видео.
"Познавательную программу для горожан подготовили 20 парков. В нее вошли, например, мастер-классы по фотографии и живописи, лекции по литературе и искусству. Новые онлайн-занятия выходят каждый день", – рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
Так, москвичам предлагают поучаствовать в серии мастер-классов по живописи. В их рамках преподаватели объяснят, как рисовать цветы и пейзажи, и научат создавать красивые открытки. Занятие подготовлено парком искусств "Музеон".
В Измайловском парке также готовят творческие задания. В частности, участникам предложат создать коллаж из разноцветных кусочков бумаги. Вдохновляться для этого пользователи будут работами испанского живописца Жоана Миро.
Кроме того, занятия подготовлены и для детей. В социальных сетях Лианозовского парка размещены задания по рисованию акварелью от педагога художественной студии парка Анастасия Шальнова.
Также для горожан доступен мастер-класс штатного музейного фотографа Дмитрия Щелокова. На странице музея-заповедника "Царицыно" он расскажет о том, как правильно работать со светом при фотосъемке, и научит делать красочные снимки растений.
Ранее сообщалось о том, что Мосприрода проведет мастер-класс по изготовлению подснежников из пластиковой посуды. В дистанционном мастер-классе смогут принять участие все желающие. Для этого им понадобятся чайные ложки, маленькие резинки, гофрированная бумага, ленточка или веревочка, ножницы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: