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Москва 24

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Общество

09:59

Мосприрода проведет мастер-класс по изготовлению подснежников из пластиковой посуды

общество технологии

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Все желающие смогут принять участие в дистанционном мастер-классе по изготовлению букета подснежников из пластиковой посуды, который организует Мосприрода, сообщает "Вечерняя Москва".

Как отмечается, всем, кто решит принять участие, понадобятся чайные ложки, маленькие резинки, гофрированная бумага, ленточка или веревочка, ножницы.

Мастер-класс запланирован на четверг, 30 апреля. Обучающее видео с хештегами #Природа_на_удаленке и #мастерклассМосприроды появится в соцсетях и на официальном сайте Мосприроды.

Ранее сообщалось, что проект "Московские сезоны дома" подготовил для горожан ряд мастер-классов и тренировок. Горожане смогут приобщиться к занятиям по кулинарии, а также заняться физкультурой онлайн.

В первый день мая запланировано проведение спортивного интерактивного эфира, ведущими которого станут чемпион России по регби Юрий Кушнарев и актриса Мария Ильюхина. Они проведут для всех желающих онлайн-тренировку по регби. Продолжительность занятия составит от 30 минут до одного часа.

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