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Общество

19:14

Проект "Московские сезоны дома" подготовил для москвичей кулинарный мастер-класс

общество досуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект "Московские сезоны дома" подготовил для горожан ряд мастер-классов и тренировок. Мероприятия запланированы на 28 апреля и 1 мая.

Отмечается, что жители столицы смогут приобщиться к занятиям по кулинарии, а также заняться физкультурой онлайн.

Так, во вторник, 28 числа, шеф-повар Юрий Книжник и диджитал-продюсер Сергей Санжара научат участников готовить пасту с домашним соусом песто. Любой желающий сможет приготовить кулинарный шедевр вслед за мастерами прямо на своей кухне.

В первый день мая запланировано проведение спортивного интерактивного эфира, ведущими которого станут чемпион России по регби Юрий Кушнарев и актриса Мария Ильюхина. Они проведут для всех желающих онлайн-тренировку по регби. Продолжительность занятия составит от 30 минут до одного часа.

Ранее новые развлекательные и образовательные онлайн-мероприятия подготовили для жителей столицы московские парки. Сообщается, что найти занятие по душе можно на сайтах и в соцсетях 14 зон отдыха с 27 апреля по 3 мая.

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