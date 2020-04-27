Лекции и мастер-классы. Что подготовили парки для москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новые развлекательные и образовательные онлайн-мероприятия подготовили парки для жителей столицы, сообщает портал игра и правительства Москва. Найти занятие по душе можно на сайтах и в соцсетях 14 зон отдыха с 27 апреля по 3 мая.

В Парке Горького пройдут бесплатные занятия по иностранным языкам для начинающих. Преподаватель Олеся Лучко займется немецким языком, любителям же французского языка стоит послушать лекции преподавателя Юлии Ли. Занятия будут проходить по воскресеньям с 16:00 до 17:30.

Практические занятия для взрослых и детей по английскому языку организует сад имени Баумана. Занятия в прямом эфире проведет одна из московских языковых школ.

Усадьба Воронцово запустит новый виртуальный проект для детей в возрасте от двух лет и их родителей. По понедельникам в Instagram усадьбы будут выкладывать небольшие видеоролики, в которых педагог дополнительного образования Лилия Бушуева читает разные сказки.

Лианозовский парк организует онлайн-прогулку по аллеям зоны отдыха "Дубки". Историю возникновения Петровского села, на территории которого теперь расположен парк, расскажет руководитель зоны отдыха Юрий Михайлов.

Цикл виртуальных экскурсий по залам Государственного музея керамики откроет музей-усадьба "Кусково". Всего выйдет семь видеороликов, которые будут публиковать на YouTube-канале усадьбы раз в неделю. На одном из них можно будет увидеть дипломатический подарок Наполеона Бонапарта русскому императору Александру I.

На страницах Лианозовского парка в социальных сетях пройдут видеоэкскурсия и мастер-класс. В Instagram усадьбы Воронцово опубликуют лекцию о жизни и творчестве испанского архитектора Антонио Гауди в рамках проекта #дворянскаягостиная.

Таганский парк подготовил насыщенную спортивную программу для детей в возрасте от четырех лет и их родителей. Например, одна из футбольных секций парка будет проводить спортивные занятия. Специалисты покажут простые упражнения с мячом, которые можно повторить дома.

На спортивные онлайн-занятия приглашает и Бабушкинский парк. Профессиональный инструктор Александра Пухова проведет тренировку по йоге и покажет асаны, которые помогут расслабиться и восстановить силы. Кроме того, тренер Алексей Поярков проведет для занятие по древнекитайской гимнастике цигун.

Парк "Ходынское поле" организует онлайн-встречи с разными специалистами. Например, фитнес-тренер Александра Гаврилова в прямом эфире расскажет зрителям об особенностях выбора спортивных тренировок для ребенка. Психолог Виктория Крылова прочтет лекцию об особенностях общения с подростками.

На страницах парка искусств "Музеон" в соцсетях выложат мастер-класс по живописи художника Анны Федосеевой, а также видеоэкскурсию, рассказывающую об одной из скульптур парка под названием "Собирающий камни".

На официальном сайте Парка Горького появится новая виртуальная экскурсия по Нескучному саду. Также в течение недели на интернет-страницах парка будут выкладывать короткие видео концертов в рамках проекта "Домашняя медиарубка". Это видео с выступлениями музыкантов, которые играли на катке Парка Горького в прошедшем зимнем сезоне.

На YouTube-канале музея-заповедника "Царицыно" можно будет найти видеоинтервью с театральным продюсером Александром Легчаковым, а также посмотреть урок по фотографии .

Урок основателя одной из барабанных школ Сергея Дедова опубликуют на страницах парка "Северное Тушино". Он научит базовым упражнениям, правильной постановке рук, верному положению палочек и многому другому.

Перовский парк подготовил видеозанятия по гимнастике. Проводить ее будет тренер Ольга Стукалова. По вечерам же зрителей будут ждать классические упражнения по древнекитайской гимнастике цигун.

Измайловский парк проведет творческий мастер-класс под названием "В ожидании лета". На нем можно будет создать яркий пейзаж, используя цветную бумагу, картон, клей и ножницы.

На страницах парка "Фили" в социальных сетях разместят творческий мастер-класс заслуженного художника России Сергея Цыганова, а также мастер-класс по игре на гитаре режиссера массовых мероприятий парка Николая Топникова.

Несмотря на то что все городские учреждения закрыты для посетителей из-за коронавируса, культурная жизнь Москвы продолжается в режиме онлайн. Свои особые программы подготовили городские библиотеки, музеи, галереи, парки и многие другие культурные площадки Москвы.

