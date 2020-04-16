Первая премия в области детективной и остросюжетной литературы и кино стартует в России

Фото: редакция телеканала "Русский детектив"

Открыт прием заявок на участие в первой премии в области детективной и остросюжетной литературы и кино "Русский детектив". В состав жюри войдут именитые деятели литературы и кино, среди них – генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда и признанный мастер детективного жанра Александра Маринина.

Цели премии "Русский детектив" – поощрение деятелей литературы и кино за их достижения и вклад в развитие детективного жанра, повышение его статуса у литературного сообщества, привлечение читательского и общественного внимания к произведениям в жанрах детектива и остросюжетной литературы, а также поиск и выявление новых талантов – авторов произведений детективного жанра и остросюжетной литературы и кино. Победители будут определяться в десяти номинациях, в том числе "Автор года", "Открытие года", "Вклад в развитие жанра".

Номинироваться на премию могут художественные фильмы и литературные произведения, созданные в период с 17 апреля 2019 года по 14 апреля 2020 года. "Конкурсанты" должны быть опубликованы как на электронных платформах, так и в печатных версиях суммарным тиражом от 2000-3000 экземпляров в зависимости от номинации.





Иван Кудрявцев директор по киноканалам компании "Цифровое телевидение", член экспертного жюри премии Миссия премии "Русский детектив" как раз в том, чтобы раскрыть тайну, скрытую от читателя и зрителя дымовой завесой сегодняшнего контентного хаоса. Что на самом деле стоит читать, если вы любите детективы? Что надо смотреть? За чьими именами следить? Разгадкой станет список победителей.

Прием заявок осуществляется до 15 мая. Из них экспертный совет премии сформирует лонг-лист, объявление которого состоится в первых числах июня. А 10 июня на одном из самых посещаемых порталов Рунета в области литературы LiveLib начнется этап народного голосования, по результатам которого будет составлен шорт-лист. В сентябре к выбору лауреатов подключатся члены жюри.

Премия проводится при поддержке издательской группы "Эксмо-АСТ", социальной сети читателей книг LiveLib и Российской государственной библиотеки.