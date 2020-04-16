Первая премия в области детективной и остросюжетной литературы и кино стартует в России

Фото: редакция телеканала "Русский детектив"
Открыт прием заявок на участие в первой премии в области детективной и остросюжетной литературы и кино "Русский детектив". В состав жюри войдут именитые деятели литературы и кино, среди них – генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда и признанный мастер детективного жанра Александра Маринина.
Цели премии "Русский детектив" – поощрение деятелей литературы и кино за их достижения и вклад в развитие детективного жанра, повышение его статуса у литературного сообщества, привлечение читательского и общественного внимания к произведениям в жанрах детектива и остросюжетной литературы, а также поиск и выявление новых талантов – авторов произведений детективного жанра и остросюжетной литературы и кино. Победители будут определяться в десяти номинациях, в том числе "Автор года", "Открытие года", "Вклад в развитие жанра".
Номинироваться на премию могут художественные фильмы и литературные произведения, созданные в период с 17 апреля 2019 года по 14 апреля 2020 года. "Конкурсанты" должны быть опубликованы как на электронных платформах, так и в печатных версиях суммарным тиражом от 2000-3000 экземпляров в зависимости от номинации.
Прием заявок осуществляется до 15 мая. Из них экспертный совет премии сформирует лонг-лист, объявление которого состоится в первых числах июня. А 10 июня на одном из самых посещаемых порталов Рунета в области литературы LiveLib начнется этап народного голосования, по результатам которого будет составлен шорт-лист. В сентябре к выбору лауреатов подключатся члены жюри.
Премия проводится при поддержке издательской группы "Эксмо-АСТ", социальной сети читателей книг LiveLib и Российской государственной библиотеки.
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