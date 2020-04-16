Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

18:16

Первая премия в области детективной и остросюжетной литературы и кино стартует в России

общество культура

Фото: редакция телеканала "Русский детектив"

Открыт прием заявок на участие в первой премии в области детективной и остросюжетной литературы и кино "Русский детектив". В состав жюри войдут именитые деятели литературы и кино, среди них – генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда и признанный мастер детективного жанра Александра Маринина.

Цели премии "Русский детектив" – поощрение деятелей литературы и кино за их достижения и вклад в развитие детективного жанра, повышение его статуса у литературного сообщества, привлечение читательского и общественного внимания к произведениям в жанрах детектива и остросюжетной литературы, а также поиск и выявление новых талантов – авторов произведений детективного жанра и остросюжетной литературы и кино. Победители будут определяться в десяти номинациях, в том числе "Автор года", "Открытие года", "Вклад в развитие жанра".

Номинироваться на премию могут художественные фильмы и литературные произведения, созданные в период с 17 апреля 2019 года по 14 апреля 2020 года. "Конкурсанты" должны быть опубликованы как на электронных платформах, так и в печатных версиях суммарным тиражом от 2000-3000 экземпляров в зависимости от номинации.

Миссия премии "Русский детектив" как раз в том, чтобы раскрыть тайну, скрытую от читателя и зрителя дымовой завесой сегодняшнего контентного хаоса. Что на самом деле стоит читать, если вы любите детективы? Что надо смотреть? За чьими именами следить? Разгадкой станет список победителей.
Иван Кудрявцев
директор по киноканалам компании "Цифровое телевидение", член экспертного жюри премии

Прием заявок осуществляется до 15 мая. Из них экспертный совет премии сформирует лонг-лист, объявление которого состоится в первых числах июня. А 10 июня на одном из самых посещаемых порталов Рунета в области литературы LiveLib начнется этап народного голосования, по результатам которого будет составлен шорт-лист. В сентябре к выбору лауреатов подключатся члены жюри.

Премия проводится при поддержке издательской группы "Эксмо-АСТ", социальной сети читателей книг LiveLib и Российской государственной библиотеки.

Павелко Анастасия

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать