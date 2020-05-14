Исторический музей покажет лекции о культуре Средневековья в рамках акции "Ночь музеев"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В рамках акции "Ночь музеев" Исторический музей подготовил для гостей онлайн-мероприятия. В частности, пользователи смогут послушать увлекательные лекции, поучаствовать в мастер-классах и побеседовать с киноведом Андреем Апостоловым.

"В этот день с 18:00 и до поздней ночи вы сможете увидеть лекции о культуре Средневековья и моде XVIII и XIX веков, посетить мастер-класс по каллиграфии, пройтись с экскурсоводом по нескольким выставкам, а также присоединиться к прямым эфирам с хранителями музея", – приводит Агентство "Москва" сообщение пресс-службы учреждения.

Также известно, что в рамках акции состоится специальный мастер-класс для гостей с особенностями интеллектуального развития.

Ранее сообщалось о том, что в рамках акции "Ночь музеев" пройдет более 300 онлайн-туров. Посетителям будут доступны лекции, посвященные 75-летию Победы, экскурсии по выставкам и постоянным экспозициям, мастер-классы и различные лекции.

В частности, в честь акции Музей Победы покажет спектакль о Брестской крепости и фильмы о легендарных полководцах. Кроме того, пользователи смогут ознакомиться с интервью с героями войны, в числе которых – снайперы, пехотинцы, танкисты и летчики.