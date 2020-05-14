Более 300 онлайн-туров пройдет в рамках акции "Ночь музеев"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках акции "Ночь музеев" 16 мая пройдет более 300 онлайн-туров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства культуры РФ.

"Афиша онлайн-мероприятий опубликована на странице ежегодной всероссийской акции "Ночь музеев" и на страницах портала культура.рф в социальных сетях. Во время акции, которая состоится 16 мая, станет доступно более 300 онлайн-туров по музеям и галереям", – рассказали в министерстве.

Посетителям будут доступны лекции, посвященные 75-летию Победы, экскурсии по выставкам и постоянным экспозициям, мастер-классы и различные лекции.

В этом году к акции присоединились выставочный зал "Манеж", Музей русского импрессионизма, Московский музей космонавтики, Государственный центральный театральный музей имени Бахрушина, Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" и другие культурные учреждения.

В пресс-службе подчеркнули, что в соцсети "ВКонтакте" будет организован отдельный раздел с трансляциями, приуроченными к акции. Главной площадкой эфиров станет группа "Культура.РФ". Акция также пройдет на платформе TikTok.

В 2020 году акция "Ночь в музее" переведена в дистанционный формат на фоне ситуации с коронавирусом. Большинство событий планируются с 18:00 до 23:00. При этом некоторые трансляции на страницах учреждений начнутся раньше.

В прошлом году акцию посетило свыше 500 тысяч человек, а онлайн-трансляции акции посмотрели 600 тысяч пользователей. Самыми популярными музеями ночи стали МАММ, "Коломенское", "Царицыно", Музей Москвы и Дарвиновский. К акции присоединились Культурный центр ЗИЛ, "Зарядье" и Музей МВД.

