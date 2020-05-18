Ментальная арифметика и садоводство: какие онлайн-мероприятия подготовили парки

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

18 столичных парков подготовили культурную программу на эту неделю на официальных сайтах и страницах в социальных сетях, передает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, сотрудники Бабушкинского парка предлагают послушать лекцию психолога Натальи Болдыревой "Счастливы вместе", которая начнется 18 мая в 12:00. Пользователи также смогут узнать о том, как справиться с негативными эмоциями и научиться радоваться жизни, с помощью психолога-реабилитолога Светланы Арсеньевой. Трансляция ее лекции будет опубликована 20 мая в 12:00.

В рамках работы Лианозовского парка пользователям предложат урок ментальной арифметики. Преподаватель Ия Байкова расскажет, как нужно считать на абакусе, древней счетной доске. Регулярные упражнения на ней, по словам специалистов, позволяет улучшить память и развить навыки устного счета. Трансляция начнется 18 мая в 16:30, а 17 мая начнется регистрация на лекцию.

Культурную программу подготовил и парк искусств "Музеон". В частности, с 11:00 22 мая пользователи смогут посетить виртуальную экскурсию "Перекуем мечи на орала". В рамках познавательной программы москвичи узнают об одноименном монументе Евгения Вучетича. О других мероприятиях можно будет узнать в социальных сетях "Музеона".

Парк Горького также не позволит скучать пользователям, предложив виртуальную прогулку вдоль Пионерского пруда в сопровождении гида Любови Шарковой. Экскурсия станет доступна 19 мая в 10:30. 22 мая в это же время она расскажет о ландышевой аллее, которая входила в партерную часть Парка Горького в 1930-е годы.

Спектакль-концерт "Эхо мелодии жизни: Александр Алябьев" состоится в рамках работы Таганского парка. Мероприятие начнется 22 мая в 19:00. В рамках культурного события пользователи смогут узнать интересные подробности из биографии творца, а также поближе познакомиться с его произведениями.

Любители творчества известного испанского писателя Мигеля де Сервантеса смогут подробнее узнать о его жизнеописании и романе "Дон Кихот" на страницах Воронцовского парка. Лекцию проведет библиотекарь Ольга Баранова 23 мая в 12:00.

А на официальных ресурсах парка "Фили" москвичам расскажут о том, как правильно делать весеннюю обрезку плодовых деревьев, а также дадут советы по высаживанию растений. Лекция состоится 22 мая в 15:00. Проведет ее ландшафтный дизайнер парка Алексей Бабин.

Чтобы узнать обо всех мероприятиях, которые подготовили столичные парки на этой неделе, необходимо зайти на официальные сайты и группы в социальных сетях. Помимо перечисленных зон отдыха, культурную программу запланировали Измайловский парк, сад "Эрмитаж", парк "Красная Пресня", парк "Сокольники", музей-заповедник "Царицыно", парк "Северное Тушино", Перовский парк, сад имени Баумана, парк "Кузьминки", Московская усадьба Деда Мороза, а также парк "Ходынское поле".

Ранее в Москве состоялась акция "Ночь в музее", в рамках которой были организованы культурные онлайн-мероприятия. В частности, состоялась видеоэкскурсия по залам Государственного музея А. С. Пушкина, а также лекция, посвященная жизни и творчеству российского классика Николая Гоголя.