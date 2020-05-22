Москвичам расскажут о самых знаковых мостах столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Туристический портал Discover.Moscow подготовил подборку о самых знакомых мостах столицы. Все желающие смогут узнать о том, как строились мосты, каковы их главные особенности, а также об архитекторах, которые их строили, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Так, пользователи узнают, почему Крымский мост получил такое название и как его прозвали в народе, что связывает Краснолужский и Лужнецкий мосты.

Также на сайте будет доступна информация о том, сколько мостов было построено в столице за последние годы и какой мост самый длинный. Горожане узнают также интересные факты о Патриаршем, Всехсвятском и Лужнецком мостах.

Несмотря на то что все городские учреждения закрыты для посетителей из-за коронавируса, культурная жизнь Москвы продолжается в режиме онлайн. Свои особые программы подготовили городские библиотеки, музеи, галереи, парки и многие другие культурные площадки Москвы.

Так, дом культуры "Гайдаровец" открыл виртуальные выставки, посвященные творчеству современных художников. Свою онлайн-программу организовали культурный центр ЗИЛ и территориальная клубная система "Орехово".

Собственная онлайн-программа есть и у Московского многофункционального культурного центра. А Музей Москвы запустил серию онлайн-бесед для родителей "Мы сегодня дома".

