Цикл онлайн-бесед для родителей организует Музей Москвы

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Музей Москвы запустит серию онлайн-бесед для родителей "Мы сегодня дома". На данном курсе поделятся рекомендациями, как не столкнуться с эмоциональным выгоранием, передает Агентство "Москва".



"Два раза в неделю эксперты из разных областей, от психотерапии до школьного образования, будут делиться рекомендациями, как остаться лучшими мамами и папами на свете", – рассказали в пресс-службе Музея Москвы.



По словам представителей учреждения, программа направлена на то, чтобы родители могли совмещать личные дела и работу, не расстраивая детей.



Знания, полученные на беседах, пригодятся молодым людям, которые недавно завели детей, обратили внимание организаторы. Начнется курс 3 апреля на платформе Zoom, участникам нужно будет пройти регистрацию.

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