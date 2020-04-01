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15:34

Цикл онлайн-бесед для родителей организует Музей Москвы

дети город

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Музей Москвы запустит серию онлайн-бесед для родителей "Мы сегодня дома". На данном курсе поделятся рекомендациями, как не столкнуться с эмоциональным выгоранием, передает Агентство "Москва".

"Два раза в неделю эксперты из разных областей, от психотерапии до школьного образования, будут делиться рекомендациями, как остаться лучшими мамами и папами на свете", – рассказали в пресс-службе Музея Москвы.

По словам представителей учреждения, программа направлена на то, чтобы родители могли совмещать личные дела и работу, не расстраивая детей.

Знания, полученные на беседах, пригодятся молодым людям, которые недавно завели детей, обратили внимание организаторы. Начнется курс 3 апреля на платформе Zoom, участникам нужно будет пройти регистрацию.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу. Квартиру разрешается покидать только в крайних случаях. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Меры приняты для предотвращения распространения коронавируса.

В Москве за последние сутки подтвердили 267 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в столице, по данным на 1 апреля, 1880 пациентов с COVID-19.

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