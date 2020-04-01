В Минздраве рассказали, можно ли получить иммунитет к коронавирусу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На сегодняшний день нет точных данных о выработке у человека иммунитета к коронавирусу. Об этом Москве 24 рассказала главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

"Сегодня не известно, можно ли повторно заразиться вирусом. До настоящего времени есть сообщения о том, что вырабатывается иммунитет и повторного заражения вроде бы нет. Но есть и публикации, которые свидетельствуют о том, что есть повторное заражение через некоторое время, что свидетельствует об отсутствии иммунитета. Здесь пока ответа на этот вопрос точного нет", – объяснила Ткачева.

Она также добавила, что в случаях повторного заболевания коронавирусом нельзя сказать точно, было ли это повторное заражение или новый виток первого.

По данным ВОЗ, в мире заражено COVID-19 уже более 750 тысяч человек, свыше 36 тысяч скончалось. В Москве за последние сутки подтвердили 267 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в столице, по данным на 1 апреля, 1880 пациентов с COVID-19. Среди новых заболевших 117 людей в возрасте от 18 до 45 лет, 87 человек – от 46 до 65 лет и 34 человека старше 65 лет, причем 12 из них старше 80 лет. Также заболевание подтвердили у 29 детей.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по столице для предотвращения масштабного распространения коронавируса. Квартиру разрешается покидать только для обращения за экстренной медпомощью. Можно также выйти за покупками в ближайший магазин или аптеку.