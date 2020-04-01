Путин отказался от рукопожатий из-за COVID-19

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Президент России Владимир Путин соблюдает социальную дистанцию со всеми собеседниками. Также он на время отказался от рукопожатий на фоне распространения коронавирусной инфекции, сообщает "Газета.ру".

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сейчас все перестали здороваться за руку и Путин не исключение.

"Сейчас все держат социальную дистанцию", – отметил Песков.

Соблюдение социальной дистанции является одной из мер по предотвращению масштабного распространения коронавирусной инфекции. Безопасным и допустимым расстоянием между людьми является дистанция в полтора метра.

Ранее представитель Кремля рассказал о здоровье главы государства. Сообщалось, что Владимир Путин регулярно проходит тесты на коронавирус, с его состоянием все нормально.