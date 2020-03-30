Вирусолог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом через порезы

15:29
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Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал Москве 24, можно ли заразиться коронавирусом через порезы на коже.
"В принципе через ранку вирус попасть может, но я думаю, что особой опасности нет, потому что ранка быстро затягивается, образуется струп (сухая корочка. – Прим. ред.). Другое дело, когда раны большие", – объяснил специалист.
Кроме того, Альтштейн порекомендовал заклеивать ранки в том случае, если человек собирается совершать какие-то активные действия. "Все зависит от того, какая это рана. Если совсем неприятно, то, конечно, пусть лучше заклеит", – подчеркнул вирусолог.
В свою очередь, врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с Москвой 24 рассказала, что перед тем, как заклеить ранку пластырем или специальным клеем, ее необходимо продезинфицировать перекисью водорода или любым другим похожим средством.
"Любой защитный материал, будь то лейкопластырь или бинт, не пропускает никаких вирусов. Какой именно применять – это дело вкуса, кому что удобнее, разницы нет", – пояснила эксперт.
Врач подчеркнула, что перед заклеиванием раны руки необходимо тщательно продезинфицировать, в том числе вымыть с мылом.
Ранее стало известно, что число заразившихся коронавирусом в России возросло до 1836 человек. Из них 66 человек выздоровели. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), всего в мире на текущий момент подтверждено 638 тысяч случаев заражения.
За прошедшие сутки в Москве зафиксировали 212 новых пациентов с COVID-19. Среди них 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет, 58 человек – от 40 до 65 лет и 35 человек старше 65 лет. Коронавирус также диагностировали у 17 детей.
Все заболевшие и контактировавшие с ними люди уже находятся под медицинским наблюдением. Отмечается, что 43 человека из числа новых пациентов посещали Европу в последние две недели. За все время пандемии в Москве было выявлено 1226 случаев инфицирования.
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