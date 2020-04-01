Почти половина новых заболевших коронавирусом моложе 45 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столице подтвердили 267 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего в столице к настоящему времени зафиксировали 1880 случаев заражения коронавирусом. Среди новых заболевших 117 людей в возрасте от 18 до 45 лет, 87 человек – от 46 до 65 лет и 34 человека старше 65 лет, причем 12 из них старше 80 лет. Также заболевание подтвердили у 29 детей.

Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под наблюдением врачей.

За последние сутки в 35 регионах России подтвердили 440 случаев коронавирусной инфекции. Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 2777 случаев коронавирусной инфекции в 75 регионах. За весь период выздоровели 190 пациентов, умерли 24 человека.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по столице для предотвращения масштабного распространения коронавируса. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

Также жителям Москвы разрешается выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Такие же меры ввели в Подмосковье, а затем и в других регионах России.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 750 тысяч человек, свыше 36 тысяч скончалось.