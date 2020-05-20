Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Московский планетарий запустит новую онлайн-программу "Астрогид", которая будет доступна на YouTube-канале и в соцсетях планетария. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В программу войдут лекции для взрослых любителей астрономии, а также познавательные занятия для детей в возрасте от пяти до 10 лет.

Кроме того, все желающие смогут посетить виртуальную выставку, рассказывающую о самых древних обсерваториях мира. Выставку можно будет посмотреть на сайте Московского планетария.

"По традиции в мае Московский планетарий приглашает горожан понаблюдать за звездами в профессиональный телескоп, который расположен в Большой обсерватории. Но в этом году из-за угрозы распространения коронавируса звездный дом временно закрыт для посетителей, и мы подготовили специальную онлайн-программу "Астрогид", которая поможет погрузиться в мир астрономических наблюдений", – приводятся в материале слова генерального директора Московского планетария Виталия Тимофеева.

Расписание мероприятий можно посмотреть на mos.ru.

Кроме того, планетарий запустил две новые образовательные онлайн-программы для детей в социальных сетях. Первая получила название "Онлайн-путешествие со звездочетом". Она включает семь видеоуроков. Появляться они будут раз в неделю в 16:00 на YouTube-канале и на страницах соцсетей планетария. Вторая программа с названием "Легенды звездного неба" включает в себя пять аудиоспектаклей из архива планетария, которые использовались в Большом звездном зале в 1970–1980-е годы.

Москва 2.0: Планетарий

Несмотря на то что все городские учреждения закрыты для посетителей из-за коронавируса, культурная жизнь Москвы продолжается в режиме онлайн. Свои особые программы подготовили городские библиотеки, музеи, галереи, парки и многие другие культурные площадки Москвы.

Так, дом культуры "Гайдаровец" открыл виртуальные выставки, посвященные творчеству современных художников. Свою онлайн-программу организовали культурный центр ЗИЛ и территориальная клубная система "Орехово".

Собственная онлайн-программа есть и у Московского многофункционального культурного центра. А Музей Москвы запустил серию онлайн-бесед для родителей "Мы сегодня дома".

