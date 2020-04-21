"Московский планетарий" запустит две образовательные онлайн-программы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Московский планетарий запустит две новые образовательные онлайн-программы для детей в социальных сетях, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Первая получила название "Онлайн-путешествие со звездочетом". Она включает семь видеоуроков. Появляться они будут раз в неделю в 16:00 на YouTube-канале и на страницах соцсетей планетария. Первый виртуальный урок "Земля и ее соседи" пройдет уже 21 апреля.
Вторая программа с названием "Легенды звездного неба" включает в себя пять аудиоспектаклей из архива планетария, которые использовались в Большом звездном зале в 1970–1980-е годы. Их с 22 апреля будут публиковать на странице звездного дома в соцсети "ВКонтакте".
Несмотря на то что все городские учреждения закрыты для посетителей из-за коронавируса, культурная жизнь Москвы продолжается в режиме онлайн. Свои особые программы подготовили городские библиотеки, музеи, галереи, парки и многие другие культурные площадки Москвы.
Так, дом культуры "Гайдаровец" открыл виртуальные выставки, посвященные творчеству современных художников. Свою онлайн-программу организовали культурный центр ЗИЛ и территориальная клубная система "Орехово".
Собственная онлайн-программа есть и у Московского многофункционального культурного центра. А Музей Москвы запустил серию онлайн-бесед для родителей "Мы сегодня дома".
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