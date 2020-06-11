Роспотребнадзор дал рекомендации по допуску посетителей в музеи

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по организации работы музеев в условиях пандемии коронавируса. Документ опубликован на официальном сайте службы.
В частности, при входе в музей и в иных местах скопления посетителей должны быть созданы места для обработки рук антисептиками. В местах взаимодействия с посетителями порекомендовали устанавливать защитные экраны.
Кроме того, в музеях должны быть предприняты меры для обеспечения социальной дистанции в 1,5 метра. В связи с этим проведение экскурсий будет доступно лишь для групп не более 5 человек.
Туристическо-экскурсионные группы не будут допускаться в музей. Реализация соглашений с ними также запрещена до снятия всех ограничительных мер. Кроме того, в музеях нельзя проводить массовые мероприятия.
В музей могут войти лишь те посетители, что имеют при себе средства индивидуальной защиты. Роспотребнадзор порекомендовал организовать места приобретения масок у входов в культурные учреждения.
Кроме того, товар порекомендовали реализовывать бесконтактным способом, например с помощью вендинговых автоматов. Это же касается и приобретения билетов, которые должны быть оплачены с помощью банковской карты или смартфона.
В ведомстве также выпустили предписания по поводу дезинфекции помещения. В них сообщается, что влажная уборка мест общего пользования и служебных помещений должна осуществляться с применением специальных препаратов. Все контактные поверхности должны обрабатываться каждые два часа.
Кроме того, Роспотребнадзор выпустил рекомендации, касающиеся организации рабочего процесса для сотрудников музея. В частности, в культурных учреждениях должен быть организован режим температурного контроля. В рабочих кабинетах должна быть обеспечена социальная дистанция между работниками музея.
На рабочих местах запрещается прием пищи, он производится в специально отведенных для этого местах. Все сотрудники музея должны быть обеспечены запасом одноразовых масок и перчаток, которые они должны менять каждые 3 часа, а также кожными антисептиками для обработки рук.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что масочный режим должен быть сохранен во всех регионах России. Она призвала россиян соблюдать все рекомендации медиков, а также беречь свое здоровье.
Музеи откроются в Москве с 16 июня
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