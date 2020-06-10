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Москва 24

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Общество

03:25

Попова рассказала о сохранении масочного режима во всех регионах РФ

общество безопасность

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Масочный режим будет сохранен во всех российских регионах, независимо от снятия других ограничительных мер. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

"Во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остается масочный режим", – заявила Попова.

Она пояснила, что подобное решение связано с обеспечением безопасности здоровья граждан в условиях временного отсутствия вакцины от вируса. Попова попросила россиян продолжать соблюдать все рекомендации медиков, а также беречь свое здоровье.

Ранее глава Роспотребнадзора рассказала о разработке 35 рекомендаций для профилактики COVID-19. Она отмечала, что рекомендации актуальны для разных видов деятельности.

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