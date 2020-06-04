Роспотребнадзор заявил о безопасности прогулок и тренировок в масках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Прогулки и занятия спортом в масках являются безопасными. Об этом сообщается в Telegram-канале сайта стопкоронавирус.рф.

По данным Роспотребнадзора, выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом, нормально. При этом следует надевать средства индивидуальной защиты – как маски, так и перчатки.

Противопоказанием для занятий спортом являются хронические заболевания или иные противопоказания. В таком случае перед уличной тренировкой необходимо проконсультироваться с врачом.

Ранее Сергей Собянин заявил, что потребность в ношении масок в столице может сохраниться до середины осени. По словам мэра, данная мера напрямую зависит от массового производства вакцины от коронавируса. По предварительным оценкам, можно ожидать этого в период с октября 2020 года по февраль 2021-го.

С 1 июня 2020 года в Москве разрешены краткосрочные прогулки согласно графику и ежедневные спортивные тренировки на свежем воздухе. При этом спортплощадки пока закрыты, а в целом спортивная деятельность разрешена только до 9:00.

