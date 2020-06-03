Стоимость маски во всех кассах и торговых павильонах метро снизилась

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Маски в кассах и торговых павильонах метро теперь стоят 20 рублей, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

С 4 июня такая цена будет установлена и в вендинговых автоматах подземки, на МЦК и железнодорожных станциях. Пассажиров призвали не снимать средства защиты на протяжении всей поездки и позаботиться о средствах защитах заранее.

Купить маски и перчатки во время поездки у кассиров-контролеров можно в поездах ЦППК. Их начали продавать в электричках на всех направлениях и в 446 кассах компании.

В департаменте транспорта опровергли информацию о продаже медицинских масок с наценкой. Там объяснили, что договоры с поставщиками были заключены еще до пандемии коронавируса, но после многие отказались от выполнения своих услуг или отложили сроки поставки.

В Дептрансе подчеркнули, что сейчас стоимость самой маски при закупке в Китае колеблется в районе 21–23 рублей, без учета расходов на логистику. Маски, которые реализуются в метро, предоставлены городом, их стоимость стандартизирована, добавили в департаменте. Его сотрудники регулярно мониторят цены на эти средства защиты в городе.

Пропускной режим в столице действует до 14 июня. Срок действия разрешений на передвижение по городу будет продлен автоматически.

По-прежнему сохраняются масочный режим и требования соблюдения соцдистанции. При этом с 1 июня горожанам разрешат совершать прогулки, но только по определенному графику: не более трех раз в неделю. Выходить из дома для занятий спортом можно каждый день, но только до 9:00.

Роспотребнадзор рекомендует носить маски и перчатки также всем сотрудникам кинотеатров и их посетителям. В помещениях должно быть обеспечено социальное дистанцирование.