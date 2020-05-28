В Роспотребнадзоре пояснили, зачем носить маску и перчатки на улице

16:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На улице надо ходить в маске и перчатках, потому что не всегда получается соблюдать соцдистанцию. Об этом заявили порталу стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.
"Дело в том, что на пешеходных переходах, тротуарах, остановках общественного транспорта сложно сохранить безопасную дистанцию более 1,5-2 метров и избежать контактирования с другими людьми", – говорится в сообщении представителей федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Отмечается, что если человек снял маску и перчатки на улице, то повторно их надевать нельзя. Как уточнили в Роспотребнадзоре, есть риск перенести инфекцию со средств защиты на кожные покровы.
Перед выходом из дома рекомендуется надеть маску и перчатки и оставаться в них на всем пути от дома до магазина, если в регионе сохраняется риск заболевания COVID-19, подчеркивают в ведомстве.
Пропускной режим в столице сохраняется до 14 июня. В соответствии с указом мэра срок действия разрешений на передвижение по городу будет продлен автоматически.
В частности, по-прежнему будет действовать масочный режим, а также требования соблюдения соцдистанции. При этом с 1 июня горожанам разрешат совершать прогулки, но только по определенному графику: не более трех раз в неделю. Выходить из дома для занятий спортом можно каждый день, но только до 9:00.
В России выявлен 379 051 случай COVID-19, вылечились 150 993 человека, скончались 4 142.
С 1 июня москвичи будут обязаны носить медицинские маски вне дома
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: