В Роспотребнадзоре пояснили, зачем носить маску и перчатки на улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На улице надо ходить в маске и перчатках, потому что не всегда получается соблюдать соцдистанцию. Об этом заявили порталу стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.

"Дело в том, что на пешеходных переходах, тротуарах, остановках общественного транспорта сложно сохранить безопасную дистанцию более 1,5-2 метров и избежать контактирования с другими людьми", – говорится в сообщении представителей федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Отмечается, что если человек снял маску и перчатки на улице, то повторно их надевать нельзя. Как уточнили в Роспотребнадзоре, есть риск перенести инфекцию со средств защиты на кожные покровы.

Перед выходом из дома рекомендуется надеть маску и перчатки и оставаться в них на всем пути от дома до магазина, если в регионе сохраняется риск заболевания COVID-19, подчеркивают в ведомстве.

Пропускной режим в столице сохраняется до 14 июня. В соответствии с указом мэра срок действия разрешений на передвижение по городу будет продлен автоматически.

В частности, по-прежнему будет действовать масочный режим, а также требования соблюдения соцдистанции. При этом с 1 июня горожанам разрешат совершать прогулки, но только по определенному графику: не более трех раз в неделю. Выходить из дома для занятий спортом можно каждый день, но только до 9:00.

В России выявлен 379 051 случай COVID-19, вылечились 150 993 человека, скончались 4 142.