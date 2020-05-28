В России выявлен 379 051 случай COVID-19

По состоянию на 28 мая в России выявлен 379 051 случай заболевания COVID-19 в 85 регионах. За последние сутки было выявлено 8 371 новый случай в 85 регионах страны. В 3 560 случаях не было клинических проявлений.

COVID-19 зарегистрировали в 85 регионах страны. На Москву приходится 2 054 выявленных случая, на Московскую область – 774, на Санкт-Петербург – 383.

За последние сутки умерли 174 человека, за весь период – 4 142 человека. За сутки вылечились 8 785 пациентов, за все время – 150 993. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.