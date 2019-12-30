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Москва 24

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Общество

09:26

Россиянам рассказали, какие консервы не нужно покупать

общество еда безопасность

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Роскачестве рассказали, какие консервы не рекомендуется приобретать. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, россиян призвали не покупать такие банки с консервированными продуктами, которые вздуты, деформированы или подтекают.

"Сначала важно посмотреть дату производства, срок и условия хранения продукта. При этом сразу можно определить, соблюдаются ли данные условия в торговом зале", – отмечается в сообщении.

Кроме того, признаком негодности консервов выступает ржавчина на закаточном шве или поверхности упаковки. Также белковый налет на поверхности продукта, который свидетельствует о том, что при изготовлении было использовано не безупречно свежее сырье. Однако это для потребителей неопасно.

"Скисание консервов (плоскокислая порча) – банки не вздутые, но содержимое имеет кислый вкус и запах, в консервах томатный соус бледнеет и тянется "нитками". Причиной может быть задержанное сырье, нарушение режима охлаждения консервов после стерилизации. Есть такой продукт нельзя", – добавили специалисты.

Ранее в Роскачестве дали советы по выбору колбасы на Новый год. Эксперты отметили, что у любой колбасы должна быть сухая и чистая оболочка, полностью покрывающая продукт.

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