В Роскачестве дали советы по выбору колбасы на Новый год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Специалисты Роскачества рассказали, на что нужно обратить внимание при выборе сырокопченой и других колбас к новогоднему столу. Об этом сообщается на сайте организации.

Эксперты отмечают, что у любой колбасы должна быть сухая и чистая оболочка, полностью покрывающая продукт. Особенно важно это для сервелата, поскольку при хранении на влажной оболочке может быстро образоваться плесень, добавляют в ведомстве.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на срез сервелата. Если он желтого цвета, то это может говорить о том, что сам продукт может быть просрочен. В Роскачестве напоминают, что хороший сервелат имеет зернистую структуру, а размер "зерна" не должен превышать трех миллиметров.

Согласно ГОСТу, сервелат должен состоять из свиной грудинки, говядины и нежирной свинины, но допускается добавление дополнительных ингредиентов. В качестве дополнительных ингредиентов могут выступать черный перец, мускатных орех, сахар, а также фиксатор окраски Е250.

При выборе сырокопченой колбасы эксперты Роскачества советуют обратить внимание на цену товара. Специалисты отмечают, что такая колбаса не может стоить дешево, поскольку в ее состав входят говядина, шпик, свинина. Более низкая цена может быть у колбасы, произведенной по ТУ, а не по ГОСТу, отмечают эксперты.

Отмечается, что любая колбаса должна храниться в холодильнике при температуре от 0 до 6 градусов до 30 дней, в замороженном виде она должна находиться при температуре -10 градусов до 90 суток.

Доктор технических наук, профессор Анастасия Семенова советует покупать любую колбасу в упакованном виде, изучив предварительно этикетку. Придя домой, она советует попробовать продукт и оценить, стоит ли в следующий раз покупать колбасу выбранной марки.

