Роспотребнадзор дал советы о новогоднем застолье

Фото: ТАСС/Виталий Тимкив
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека дала рекомендации по теме новогоднего застолья. Об этом информирует сайт ведомства.
В частности, специалисты советуют не переедать, чтобы встретить Новый год без вреда для здоровья.
"Заранее продумайте праздничную программу, чтобы застолье не стало единственным мероприятием вечера: запланируйте конкурсы, розыгрыши, подвижные игры. Начните праздничный ужин с нежирных белковых блюд, свежих овощей и зелени, которые не только насытят, но и поддержат комфортное самочувствие на протяжении вечера. Ограничьте размеры порций продуктов с высоким содержанием жира и соли, к которым относятся традиционные соленые закуски (колбасы, сыры, икра, соленая рыба)", – рассказали в Роспотребнадзоре.
Кроме того, в ведомстве попросили по возможности пить спиртное в меру.
"Алкоголь усиливает тягу к сладкому и жирному, в состоянии опьянения сложно сохранить адекватность в отношении объемов потребляемой пищи", – добавили в пресс-службе.
Отмечается, что после употребления алкоголя не следует садиться за руль. Кроме того, специалисты посоветовали отказаться от употребления табака, совершать двигательную активность, одеваться по погоде, а также не забывать о гигиене рук.
"Часто мойте руки с мылом и чистой проточной водой не менее 20 секунд. Это универсальный и эффективный способ предотвращения распространения микробов. Он снизит как вероятность заражения вирусными респираторными инфекциями, гриппом в том числе, так и предотвратит многие кишечные инфекции", – резюмировали в ведомстве.
Ранее стало известно, что празднование Нового года в России может стать наследием ЮНЕСКО. Соответствующую инициативу выдвинул депутат Госдумы Виктор Зубарев.
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