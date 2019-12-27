Роспотребнадзор дал советы о новогоднем застолье

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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека дала рекомендации по теме новогоднего застолья. Об этом информирует сайт ведомства.

В частности, специалисты советуют не переедать, чтобы встретить Новый год без вреда для здоровья.

"Заранее продумайте праздничную программу, чтобы застолье не стало единственным мероприятием вечера: запланируйте конкурсы, розыгрыши, подвижные игры. Начните праздничный ужин с нежирных белковых блюд, свежих овощей и зелени, которые не только насытят, но и поддержат комфортное самочувствие на протяжении вечера. Ограничьте размеры порций продуктов с высоким содержанием жира и соли, к которым относятся традиционные соленые закуски (колбасы, сыры, икра, соленая рыба)", – рассказали в Роспотребнадзоре.

Кроме того, в ведомстве попросили по возможности пить спиртное в меру.

"Алкоголь усиливает тягу к сладкому и жирному, в состоянии опьянения сложно сохранить адекватность в отношении объемов потребляемой пищи", – добавили в пресс-службе.

Отмечается, что после употребления алкоголя не следует садиться за руль. Кроме того, специалисты посоветовали отказаться от употребления табака, совершать двигательную активность, одеваться по погоде, а также не забывать о гигиене рук.

"Часто мойте руки с мылом и чистой проточной водой не менее 20 секунд. Это универсальный и эффективный способ предотвращения распространения микробов. Он снизит как вероятность заражения вирусными респираторными инфекциями, гриппом в том числе, так и предотвратит многие кишечные инфекции", – резюмировали в ведомстве.

Ранее стало известно, что празднование Нового года в России может стать наследием ЮНЕСКО. Соответствующую инициативу выдвинул депутат Госдумы Виктор Зубарев.