Празднование Нового года в России может стать наследием ЮНЕСКО

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Депутат Госдумы Виктор Зубарев выдвинул предложение о внесении российских традиций празднования Нового года в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Речь идет о салате оливье, фильме "Ирония судьбы или "С легким паром", посещении бани 31 декабря, а также многих других элементах праздника. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на соответствующее письмо Зубарева, адресованное гендиректору ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

"Мы обращаемся в Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия с беспрецедентной просьбой: включить в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества традицию празднования Нового года в России, а также традицию новогоднего застолья в России", – утверждается в письме.

Зубарев подчеркивает, что именно Новый год, который отмечают в России, собрал в себе лучшие черты среди других похожих празднований. По мнению депутата, данный праздник способен роднить людей.

"Уникальные открытки, тематические фотографии и елочные игрушки разных лет являются полноправными реликвиями для целых династий. Эмоциональный и духовный фон, таинство и волшебство новогодней ночи стали фундаментальной скрепой и памятью нации, позволяющей сегодняшним молодым россиянам почерпнуть бесценные установки на гуманизацию и демократизацию частных взаимоотношений в социуме", – отмечает Зубарев.

По его мнению, в список могли бы попасть традиционные блюда новогоднего стола россиян: салаты оливье, селедка под шубой и мимоза, мясные и рыбные закуски – заливное и холодец. Кроме того, наследием предлагается признать массовое проведение детских утренников и елок в период каникул с 20 декабря по 8 января.

"Наличие Снегурочки, внучки Деда Мороза – эксклюзивного новогоднего персонажа-мифологемы; хороводы вокруг нарядной елки, которые водят все вместе – дети и взрослые. Традиции новогодних хороводов унаследованы от фольклорно-обрядовых святочных хороводов, этнических ритуалов многонациональной страны", – заявляется в письме.

В список культурного наследия также предлагается включить просмотр 31 декабря художественного фильма "Ирония судьбы, или "С легким паром!". По словам парламентария, это одна из главных традиций праздника.

"Новый год для нашей многонациональной страны – это не просто праздник, который, кстати, одинаково ждут дети и взрослые. Это не один конкретный день, а особое время для выражения нашей культурной и исторической памяти. В Новый год в России включена целая летопись традиций, вплоть до празднования Старого Нового года", – резюмировал депутат.

В список предлагаемых традиций также попали вырезания бумажных снежинок, нарезка конфетти, закручивание лент серпантина. Еще одной отличительной чертой депутат назвал сохранение новогодних элементов домашнего интерьера на протяжении всех праздничных дней до наступления Старого Нового года.

Ранее в список культурного наследия ЮНЕСКО вошел тайский массаж. Опыт его проведения передавали из поколения в поколение, с каждым разом совершенствуя его ход.