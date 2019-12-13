Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

12:46

Тайский массаж вошел в список культурного наследия ЮНЕСКО

за рубежом культура

Фото: depositphotos/luminastock

Традиционный тайский массаж включили в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на коммюнике организации.

Отмечается, что подобный массаж является частью тайской науки. Опыт его проведения передавали из поколения в поколение, с каждым разом совершенствуя его ход.

На сегодняшний день специалисты используют различные манипуляции с телом, что приводит к балансу энергии и структуры тела человека и помогает в излечении ряда болезней.

"В ходе своей утренней сессии в четверг межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия включил еще 15 элементов в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества", – говорится в сообщении.

Так, помимо тайского массажа список обогатился за счет навыков игры на ирландской арфе, праздника праздник целестинского прощения в Италии, карнавал в португальском Поденсе, а также боевого искусства самообороны и выживания, которое получило название силат.

Ранее в Китае отказались реставрировать Великую Китайскую стену. Подобный проект власти страны не рассматривают.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика