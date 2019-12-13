Тайский массаж вошел в список культурного наследия ЮНЕСКО

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Традиционный тайский массаж включили в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на коммюнике организации.

Отмечается, что подобный массаж является частью тайской науки. Опыт его проведения передавали из поколения в поколение, с каждым разом совершенствуя его ход.

На сегодняшний день специалисты используют различные манипуляции с телом, что приводит к балансу энергии и структуры тела человека и помогает в излечении ряда болезней.

"В ходе своей утренней сессии в четверг межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия включил еще 15 элементов в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества", – говорится в сообщении.

Так, помимо тайского массажа список обогатился за счет навыков игры на ирландской арфе, праздника праздник целестинского прощения в Италии, карнавал в португальском Поденсе, а также боевого искусства самообороны и выживания, которое получило название силат.

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