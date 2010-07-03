В Китае отказались реставрировать Великую Китайскую стену

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Китай не планирует заниматься полной реконструкцией Великой Китайской стены. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на советника правительства Пекина Юй Пина.

"Этот вопрос слишком масштабный, и в настоящий момент я относительно уверенно могу сказать, что у Китая нет плана по полному восстановлению Великой Китайской стены, и проекта такого тоже нет", – заявила Юй Пин.

Уточняется, что согласно требованиям ЮНЕСКО и государственного комитета по охране культурного наследия КНР планируется сохранить таким образом первоначальный вид Великой Китайской стены.

"Что касается именно Стены, то в ее защите и реконструкции мы всегда стараемся придерживаться принципа о необходимости наименьшего вмешательства, стараясь сохранить подлинник", – объяснила Юй Пин.

Отмечается, что к Великой Китайской стене бережно относятся не только специалисты, но и все местные жители.

Ранее Сергей Лавров отказался считать Китай "старшим братом" России. Глава МИД РФ назвал подобное мнение неправильным.