В Китае отказались реставрировать Великую Китайскую стену

Китай не планирует заниматься полной реконструкцией Великой Китайской стены. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на советника правительства Пекина Юй Пина.
"Этот вопрос слишком масштабный, и в настоящий момент я относительно уверенно могу сказать, что у Китая нет плана по полному восстановлению Великой Китайской стены, и проекта такого тоже нет", – заявила Юй Пин.
Уточняется, что согласно требованиям ЮНЕСКО и государственного комитета по охране культурного наследия КНР планируется сохранить таким образом первоначальный вид Великой Китайской стены.
"Что касается именно Стены, то в ее защите и реконструкции мы всегда стараемся придерживаться принципа о необходимости наименьшего вмешательства, стараясь сохранить подлинник", – объяснила Юй Пин.
Отмечается, что к Великой Китайской стене бережно относятся не только специалисты, но и все местные жители.
Ранее Сергей Лавров отказался считать Китай "старшим братом" России. Глава МИД РФ назвал подобное мнение неправильным.
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