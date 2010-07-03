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10:59

Кобылкин прокомментировал возможность запрета экспорта леса в Китай

экология власть

10:59

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин прокомментировал возможный запрет экспорта российского леса в Китай, передает RT.

"Не хотелось бы этого делать. Мы видим обратную реакцию со стороны наших китайских коллег. Просто я рад, что они нас услышали", – заявил он на полях Восточного экономического форума.

По словам министра, борьба с "черными лесорубами" не может быть только со стороны России. Китайская сторона тоже активизировалась в этом направлении, подчеркнул он. Кобылкин выразил надежду, что с этой "непростой задачей" удастся справиться.

Ранее в Минприроды сообщили, что Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай из-за "черных лесорубов". Кобылкин тогда подчеркнул, что если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, то у РФ "не будет другого варианта".

При этом, по его словам, с КНР ведется серьезная работа. Министр добавил, что лично попросил правоохранительные органы Китая подключиться к решению проблемы. Он также указал, что предложил китайской стороне на ее территории вдоль границы совместно построить семеноводческие комплексы и высаживать лес.

В июле Владимир Путин заявил о необходимости усилить борьбу с незаконной вырубкой леса с использованием космических технологий.

Кроме того, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев указал, что предстоит проанализировать связь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке с вырубками.

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экология власть

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