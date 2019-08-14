Россия может запретить экспорт леса в Китай

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Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай из-за "черных лесорубов". Об этом газете "Ведомости" заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, то у РФ "не будет другого варианта", подчеркнул министр.

При этом, по его словам, с КНР ведется серьезная работа. Кобылкин заявил, что лично попросил правоохранительные органы Китая подключиться к решению проблемы.

Он также указал, что предложил китайской стороне на ее территории вдоль границы совместно построить семеноводческие комплексы и высаживать лес.

Кроме того, глава ведомства рассказал, Минприроды предлагает увеличить количество метеостанций для уменьшения количества природных пожаров.

В июле президент России Владимир Путин заявил о необходимости усилить борьбу с незаконной вырубкой леса с использованием космических технологий.

Кроме того, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев указал, что предстоит проанализировать связь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке с вырубками.