Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

06:40

Россия может запретить экспорт леса в Китай

общество экология

06:40

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай из-за "черных лесорубов". Об этом газете "Ведомости" заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, то у РФ "не будет другого варианта", подчеркнул министр.

При этом, по его словам, с КНР ведется серьезная работа. Кобылкин заявил, что лично попросил правоохранительные органы Китая подключиться к решению проблемы.

Он также указал, что предложил китайской стороне на ее территории вдоль границы совместно построить семеноводческие комплексы и высаживать лес.

Кроме того, глава ведомства рассказал, Минприроды предлагает увеличить количество метеостанций для уменьшения количества природных пожаров.

В июле президент России Владимир Путин заявил о необходимости усилить борьбу с незаконной вырубкой леса с использованием космических технологий.

Кроме того, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев указал, что предстоит проанализировать связь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке с вырубками.

Читайте также

общество экология

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика