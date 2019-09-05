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09:58

Лавров отказался считать Китай "старшим братом" России

политика

09:58

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал неправильным мнение некоторых экспертов о Китае как о "старшем брате" России, сообщает газета "Известия".

По словам министра, некорректно "такими категориями характеризовать отношения России и Китая, да и вообще отношения между какими-либо двумя странами, по крайней мере отношения, в которых Россия участвует". Как напомнил Лавров, Москва уже не раз заявляла и доказывала на практике, что готова строить международные отношения только на взаимовыгодных условиях.

"Ровно так развиваются наши отношения с Китайской Народной Республикой", – подчеркнул глава российского МИД, добавив, что сейчас они "вышли на беспрецедентно стратегический уровень". По словам Лаврова, Москву и Пекин связывают многоплановое партнерство и стратегическое взаимодействие.

Ранее министр иностранных дел России заявил, что Москва готова возобновить диалог с Вашингтоном, однако вместо попыток нормализовать отношения американская сторона безосновательно вводит новые санкции. Лавров констатировал, что в отношениях США и РФ пока сохраняется достаточно низкая динамика.

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