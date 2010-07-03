Россия готова к диалогу с США – Лавров

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Российская Федерация готова возобновить диалог с Вашингтоном, однако в ответ с американской стороны безосновательно вводятся санкции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы МИД России Сергея Лаврова.

"Отношения (России и США – прим.) сильно подорваны. Этот процесс продолжается. К сожалению, несмотря на многократно подтвержденные президентом США Трампом и его ключевыми сотрудниками намерения нормализовать отношения с Россией, на практическом уровне ничего позитивного не происходит", – подчеркнул Лавров.

Политик отмечает, что в отношениях двух стран сохраняется достаточно низкая динамика.

"Наши американские коллеги продолжают вводить односторонние санкции, даже не удосуживаясь приводить какие-то аргументы, просто на ровном месте", – заявил глава МИД России.

Лавров добавил, что российская сторона всегда готова поддерживать отношения в тех форматах, в которых это комфортно делать США.

"Отмечу, что худо-бедно каким-то способом возобновляется контртеррористический диалог", – добавил российский министр.

Ранее США расширили список санкций по Ирану. Под ограничения попали более 20 физических и юридических лиц.