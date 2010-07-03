В США назвали возможную причину ядерной войны

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Использование военными систем искусственного интеллекта могут спровоцировать решение о нанесении ядерного удара, считает бывший замминистра обороны США Роберт Уорк.

По его мнению, системы искусственного интеллекта не должны участвовать в контроле ядерного вооружения, поскольку они запускаются по определенным параметрам и показателям.

"В некоторых ситуациях искусственный интеллект может расценить неопасные факторы как представляющие угрозу, и это является тревожной перспективой", – цитирует Уорка издание Breaking Defense.

Он приводит в пример российскую систему "Периметр", которая, по его словам, может принять сейсмическую активность за ядерные взрывы, а затем направит запрос в штаб войск, и если вдруг не получит ответа, может отдать команду на запуск межконтинентальных баллистических ракет.

Уорк все же считает, что искусственный интеллект может принести пользу для военных, но он подчеркивает, что его применение должно быть ограничено и не должно распространяться на ядерное вооружение.

Ранее ученые назвали основные последствия возможной ядерной войны между Россией и Америкой.

По версии ученых, столкновение стран погрузит Землю в десятилетнюю ядерную зиму. Ракетные взрывы вызовут массовые пожары, что повлечет за собой масштабные выбросы сажи в атмосферу. Солнечный свет будет ограничен, что приведет к падению средней температуры воздуха на 9 градусов.

Исследователи уверены, что ядерная война также способна привести к серьезным колебаниям температуры воды в Тихом океане, что окажет сильное влияние на климат.